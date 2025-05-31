ООН через обмежене фінансування хоче скоротити штат на 20%

У рамках масштабної реформи ООН оголосила про плани скоротити 20% свого персоналу. Мета таких змін – оптимізація роботи в умовах обмеженого фінансування.

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, пише АР.

Зазначається, що понад 60 підрозділів ООН, зокрема гуманітарні та політичні офіси, а також структури, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, повинні надати пропозиції щодо скорочення персоналу.

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ООН планує скоротити персонал

Пропозиції щодо скорочення персоналу повинні бути подані до 13 червня. Як зауважив Дюжаррік, вони будуть враховані під час формування бюджету на 2026 рік, який цьогоріч у грудні розглянуть та затвердять Генеральною Асамблеєю.

Прогнозується, що Всесвітня продовольча програма (ВПП) має намір скоротити до 30% свого штату. Голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повинна зменшити кількість робітників у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші організації, такі як ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до тих самих заходів.

Зазначається, що скорочення персоналу є частиною мети генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша – досягти скорочення поточного бюджету організації в $3,72 млрд на 15%-20%.

Ці скорочення є частиною ініціативи з реформування ООН-80, яку у березні 2025 року започаткував Гутерреш, напередодні 80-річчя ООН, яке відзначатимуть наприкінці цього року.

До того ж, він наголосив, що ці зміни не пов’язані зі скороченням програм іноземної допомоги з боку уряду США.

Торік 152 зі 193 країн-членів ООН сплатили свої внески у повному обсязі, включно з Китаєм, проте 41 країна, зокрема США, цього не зробила.

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