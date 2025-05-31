Є ознаки, що РФ готується до нових обстрілів України – ЦПД

Є ознаки, що Росія готується до нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації.

Про це 31 травня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Коваленко – про російські обстріли України

За інформацією, яка є в розпорядженні ЦПД, РФ готується застосувати стратегічну авіацію для обстрілів України.

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– Усе це – традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська (Мінських переговорів, – Ред.), – наголошує Андрій Коваленко.

Тож “розчарування”, яке охопило президента США Дональда Трампа через дії глави Кремля, вважає очільник ЦПД, важливо перетворити в те, що росіяни називають “жесткая оплеуха” Путіну.

Нагадаємо, що напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив розчарування діями глави РФ Володимира Путіна.

Зокрема, Трампа “дуже здивували ракети, що запускаються по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, вважав він, були вже дуже близькі до завершення”.

– Ми збиралися розв’язати проблему, і раптом почалися обстріли ракетами… – зауважив Дональд Трамп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко, The White House

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