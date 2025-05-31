Українські F-16 і Mirage підключать до “військового Wi-Fi” НАТО – Міноборони

Міноборони України підписало з НАТО ліцензійну угоду щодо використання некомерційного програмного забезпечення CRC System Interface (CSI) – Системний інтерфейс Центру управління і оповіщення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифровізації та цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

Літаки України діятимуть в єдиній цифровій системі НАТО

– Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передавання даних Link-16 – “військового Wi-Fi” НАТО, який забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (Patriot), наданими як міжнародна військова допомога, – пояснила вона.

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За її словами, підключення до системи CSI, якою користуються більшість країн блоку, забезпечить повну взаємосумісність українських винищувачів F-16 і Mirage 2000, а також систем ППО, з платформами союзників, що дозволить проводити спільні операції.

Системний інтерфейс Центру управління й оповіщення (CSI) – це програмно-апаратна система обміну тактичною інформацією, яка використовується для координації дій авіації та засобів ППО.

Вона дозволяє швидко та надійно обмінюватися даними через різні тактичні канали зв’язку з фільтрацією, контролем і синхронізацією інформації в реальному часі.

CSI підтримує всі основні протоколи обміну даними НАТО, зокрема: ATDL‑1, Link‑1, Link‑11B, NASAMS (native protocol), MBDL, JREAP-C та Link‑16, пояснюють в АрміяInform.

Фото: Kateryna Chernohorenko

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