Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 31 травня: знищено 1250 окупантів та пів сотні артсистем
Втрати ворога на 31 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1250 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 193-тю добу повномасштабної війни перевищили 987 тис.
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Втрати РФ на 31 травня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 987330 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10867 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22652 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28475 (+54) од,
- РСЗВ / MLRS – 1400 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1173 (+1) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38215 (+145),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50198 (+109) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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