Втрати ворога на 31 травня: знищено 1250 окупантів та пів сотні артсистем

Втрати ворога на 31 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1250 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 193-тю добу повномасштабної війни перевищили 987 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 31 травня 2025 року

особового складу / personnel ‒ близько/ about 987330 (+1250) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10867 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22652 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 28475 (+54) од,

РСЗВ / MLRS – 1400 (+2) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1173 (+1) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38215 (+145),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50198 (+109) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.