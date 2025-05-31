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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 31 травня: знищено 1250 окупантів та пів сотні артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 31 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1250 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 193-тю добу повномасштабної війни перевищили 987 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 31 травня 2025 року

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 987330 (+1250) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10867 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22652 (+5) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28475 (+54) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1400 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1173 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38215 (+145),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50198 (+109) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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