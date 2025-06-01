Справжнє повідомлення РФ: Сибіга про черговий обстріл України та меморандум Москви

Росія заявляє про бажання миру, але продовжує завдавати масованих ударів по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виклавши на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) відео, на якому чути вибухи.

Сибіга заявив про небажання РФ закінчувати війну

Міністр звернув увагу на те, що РФ не бажає домовлятися про мир. У його відео чутно роботу ППО під час російської повітряної атаки.

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– Це звуки над моїм будинком цього ранку – і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари, – написав глава МЗС України.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes. Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869 — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) June 1, 2025



Він наголосив, що ворог продовжує завдавати масованих ударів по всій Україні – зокрема використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також сотні безпілотників. Це відбувається навіть попри заяви Москви про нібито готовність до мирних переговорів.

Сибіга також зазначив, що Росія не передала жодного документа, в якому описано її бачення миру. Ні Україна, ні Туреччина, ні США не отримували жодного так званого меморандуму. Натомість РФ продовжує терор і руйнування.

– На відміну від міфічного “меморандуму”, ми можемо чітко бачити та чути справжні “повідомлення” Росії – її ракети та дрони. Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Вони почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску, – додав міністр.

Джерело: Андрій Сибіга

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