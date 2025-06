Справжнє повідомлення РФ: Сибіга про черговий обстріл України та меморандум Москви

Росія заявляє про бажання миру, але продовжує завдавати масованих ударів по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виклавши на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) відео, на якому чути вибухи.

Міністр звернув увагу на те, що РФ не бажає домовлятися про мир. У його відео чутно роботу ППО під час російської повітряної атаки.

– Це звуки над моїм будинком цього ранку – і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари, – написав глава МЗС України.

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.

Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869

