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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
4 хв.

Справжнє повідомлення РФ: Сибіга про черговий обстріл України та меморандум Москви

Андрій Сибіга
Фото: УНІАН

Росія заявляє про бажання миру, але продовжує завдавати масованих ударів по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виклавши на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter) відео, на якому чути вибухи.

Сибіга заявив про небажання РФ закінчувати війну

Міністр звернув увагу на те, що РФ не бажає домовлятися про мир. У його відео чутно роботу ППО під час російської повітряної атаки.

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– Це звуки над моїм будинком цього ранку – і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари, – написав глава МЗС України.


Він наголосив, що ворог продовжує завдавати масованих ударів по всій Україні – зокрема використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також сотні безпілотників. Це відбувається навіть попри заяви Москви про нібито готовність до мирних переговорів.

Сибіга також зазначив, що Росія не передала жодного документа, в якому описано її бачення миру. Ні Україна, ні Туреччина, ні США не отримували жодного так званого меморандуму. Натомість РФ продовжує терор і руйнування.

– На відміну від міфічного “меморандуму”, ми можемо чітко бачити та чути справжні “повідомлення” Росії – її ракети та дрони. Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Вони почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску, – додав міністр.

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Джерело: Андрій Сибіга

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