Тариф на світло з 1 червня 2025 року: скільки платитимуть українці

Тарифи на світло з 1 червня 2025 року не зміняться. Скільки сплачуватимуть українці – читайте далі.

Тариф на електроенергію з 1 червня 2025 року

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою українці продовжать сплачувати за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кіловат-година. Це рішення діятиме до кінця жовтня 2025 року.

Тобто до листопада ціна на електрику для населення залишиться незмінною.

Зараз дивляться

Так, за світло у червні українці без змін сплачуватимуть 4,32 грн за кіловат-годину.

Зауважимо, що для українців із двозонними лічильниками тариф на електроенергію у певний час доби буде нижчим. Так, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Пом’якшення тарифу для українців

Раніше із 1 жовтня 2024 року і до 30 квітня 2025 року для тих, хто має установки електричного опалення, діяла пільгова ціна 2,64 грн/кВт⋅год і лише у тому випадку, якщо загальний обсяг споживання електроенергії становив не більше 2 тис. кВт-год на місяць.

Але у січні Кабмін пом’якшив тариф для українців, які використовують електроопалення. Відтепер споживачі, які використовують електроопалювальні установки, сплачують повний тариф лише за ті обсяги електроенергії, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт-год. За решту спожитої електроенергії населення платитиме за тарифом 2,64 грн.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв раніше, що планів підіймати тариф на електроенергію в Україні немає.

За прогнозами НБУ, дефіцит електроенергії в Україні поступово зменшуватиметься, проте залишатиметься до 2027 року.

Раніше уряд України розказав, як перейти на двозонний облік електроенергії.

Для цього споживачу потрібно подати до місцевого оператора системи електроенергії заяву про встановлення багатотарифного лічильника.

Разом із заявою потрібно надати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи на право власності або користування приміщенням, договір про надання послуг з розподілу.

Лічильник можна купити в оператора системи розподілу електроенергії вже запрограмований, або ж купити самостійно. Тут важливо переконатися, що такий лічильник сертифікований і відповідає технічним вимогам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.