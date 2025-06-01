Виїзд чоловіків за кордон: зміни з 1 червня

У червні 2025 року, так само як і після 17 липня 2024 року, обов’язковою умовою для виїзду чоловіків за кордон (якщо вони є громадянами України віком від 18 до 60 років та мають підстави для перетину) є наявність військово-облікового документа.

Це передбачено законом про мобілізацію, що набув чинності торік 18 травня.

Виїзд чоловіків за кордон: хто має право

Як наголошують у Держприкордонслужбі, перелік категорій осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався.

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Право на виїзд за кордон мають:

заброньовані на період мобілізації:

визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

ті, хто має дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорій осіб, визначені ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Виїзд чоловіків за кордон: які документи потрібні

Наразі виїзд чоловіків за кордон можливий лише за наявності військового квитка.

Військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу (паспортом), військовозобов’язані мають надати на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.

Вимоги до військового квитка для виїзду за кордон

Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Підстава для відмови у виїзді за кордон

Підставою для відмови у виїзді за кордон є:

відсутність військово-облікового документа;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

У разі виявлення таких відомостей у реєстрі на місце викликають поліціянта для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нові правила перетину кордону для чоловіків до 25 років

31 грудня Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил перетинання кордону для чоловіків у віці 18-25 років у період воєнного стану.

Зміни стосуються чоловіків віком 18-25 років, які проходили службу за контрактом у ЗСУ або в розвідувальних підрозділах Міністерства оборони та до укладення контракту не проходили повноцінної військової служби, крім базової підготовки.

Ці особи можуть перетинати державний кордон за наявності:

довідки від військової частини або керівника територіального центру комплектування (у документі мають бути дані про укладений контракт);

військово-облікового документа, що підтверджує проходження служби.

Нові правила для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі

27 лютого уряд вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, визначених постановою Кабінету міністрів України №57 від 27.01.1995 року, для окремих категорій громадян України.

Тож тепер під час дії правового режиму чоловіки віком від 18 до 60 років, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

Таким чином більше не діятиме норма, коли рішення про виїзд цієї категорії осіб ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації та здійснювали реєстрацію в системі Шлях.

Нові правила для чоловіків зі сфери культури та інформаційної сфери

4 березня уряд своєю постановою №244 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону щодо громадян зі сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Тож тепер чоловіки віком від 18 до 60 років із цих сфер зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності:

листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською мовою);

військово-облікового документа з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-облікового документа в електронній формі.

Якщо мету поїздки не підтверджено, у виїзді буде відмовлено.

Нагадаємо, що наявність військово-облікового документа під час виїзду всіх чоловіків за кордон стала обов’язковою з 17 липня 2024 року. Саме тоді завершився двомісячний термін для оновлення даних.

Джерело : Держприкордонслужба

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