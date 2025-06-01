Є зустріч Зеленського та Путіна: ЗМІ оприлюднили текст мирних пропозицій від України

Уже з’явився текст мирних пропозицій, які на мирних переговорах 2 червня українська делегація має представити російській стороні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Текст мирних пропозицій від України

Як зазначає видання, запропонована дорожня карта починається з повного припинення вогню терміном щонайменше 30 днів. Далі важливим пунктом є повернення всіх полонених, яких утримує кожна зі сторін, і українських дітей, вивезених на територію, контрольовану Росією.

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І після цього має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Згідно з цим планом, Москва і Київ – за участю США і Європи – працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони зможуть дійти згоди про повне припинення війни.

Як інформували, рамкові українські умови мирної угоди, які прописані у документі, значною мірою збігаються з умовами, які раніше висунув Київ.

До них також належать відсутність обмежень на військову міць України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету РФ над частинами України, захопленими російськими військами, і репарації для України.

Крім того, у документі зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію.

До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський назвав ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі, перша з якої – повне та безумовне припинення вогню.

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