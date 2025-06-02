Exist.ua — сучасний підхід до підбору автозапчастин і обслуговування авто

Сучасний автомобіль — складний технічний механізм, для обслуговування якого потрібні точність і знання. Щоб підтримувати машину в ідеальному стані, важливо мати надійного партнера у світі запчастин і сервісу.

Exist.ua — це інтернет-платформа, яка пропонує рішення, орієнтовані на потреби сучасного автовласника: від підбору деталей за VIN-кодом до швидкої доставки та мобільного управління замовленнями.

Глибока експертиза в підборі автозапчастин

Exist.ua ставить перед собою амбітну задачу: забезпечити автовласника не просто деталями, а правильними деталями для конкретного автомобіля. Це досягається завдяки:

Зараз дивляться

детальній каталогізації запчастин за маркою, моделлю та модифікацією;

доступу до баз даних виробників і постачальників;

інтеграції системи пошуку за VIN-кодом для повної відповідності специфікаціям авто.

Це особливо актуально для сучасних авто з багатьма варіантами комплектацій і рестайлінгів.

Переваги використання VIN-пошуку

VIN-пошук на Exist.ua — це:

Точність — підбір деталей за заводською специфікацією.

Економія часу — автоматизація процесу пошуку.

Гарантія сумісності — запобігання витратам на повернення й обміни.

Такий підхід забезпечує високу ефективність сервісу і довіру користувачів.

Комплексний вибір моторних олив

Сьогоднішні двигуни потребують моторних олив, які відповідають жорстким нормам викидів та вимогам до енергоефективності. У каталозі Exist.ua:

Сертифіковані продукти від світових брендів: Mobil, Shell, Total, Castrol, Liqui Moly.

Різні типи олив: синтетика, напівсинтетика, мінералка.

Підбір за специфікаціями: ACEA, API, ILSAC та OEM-допуски.

Платформа дає змогу не лише купити моторну оливу, а й отримати рекомендації щодо підбору відповідно до умов експлуатації та пробігу автомобіля.

Інноваційний мобільний додаток для зручного доступу

Сервіс Exist.ua доступний не тільки через сайт, а й через мобільний додаток для iOS і Android. Додаток дозволяє:

здійснювати пошук запчастин за параметрами або VIN;

зберігати історію автомобілів та замовлень;

отримувати сповіщення про статус доставки.

Це розширює можливості користувачів і робить процес обслуговування авто ще більш гнучким.

Оптимізована доставка по Україні

Exist.ua співпрацює з провідними логістичними операторами, забезпечуючи:

швидку доставку у відділення чи кур’єром;

можливість відстеження посилки онлайн;

мінімальні терміни очікування.

Сервіс адаптований до вимог клієнтів, для яких важлива не тільки якість, але й оперативність.

Exist.ua — професійний вибір для тих, хто цінує час і якість

Exist.ua розробив сервіс, який поєднує глибоку експертизу, технологічність і зручність. Для кожного, хто ставить перед собою задачу обслуговувати авто на рівні офіційного дилера, але хоче заощадити час і кошти, Exist.ua — правильний вибір.

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