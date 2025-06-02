Події ночі 2 червня: РФ атакувала Харків, Польща обрала президента

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, противник завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 50 керованих авіабомб, 1396 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив понад 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака БпЛА на Харків

Вночі ворожі ударні дрони атакували Харків: вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, пошкоджена складська будівля, зафіксована пожежа.

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Станом на 5 ранку повідомлялося про двох постраждалих внаслідок прильотів ворожих БпЛА в Холодногірському районі Харкова. Медики надають всю необхідну допомогу. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести, серед них двоє дітей.

На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю евакуації

За словами керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Дніпропетровській області оголосили другу хвилю обов’язкової евакуації з 14 населених пунктів.

Так, евакуація буде проводитися з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи – з Великомихайлівської, двох – з Маломихайлівської.

З цих населених пунктів, які перебувають під постійними атаками російських КАБів та дронів, мають виїхати діти з батьками. Лисак розповів, що соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини.

Обов’язкова евакуація триватиме протягом двох місяців.

На Херсонщині російський дрон атакував авто з дітьми

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російський дрон атакував автівку у Комишанах. В машини знаходились хлопчики 11 та 16 років. У дітей — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки.

Вибухи у Липецьку і Курську

У ніч на 2 червня Російську Федерацію масовано атакували ударні безпілотники. Щонайменше 10 вибухів у Росії чули у Липецьку. У російському Курську прогриміло щонайменше сім вибухів, інформують пропагандистські видання.

Вибори президента Польщі

У Польщі завершився другий тур виборів президента.

За даними екзит-полів, Кароль Навроцький набрав 50,7%, а Рафал Тшасковський — 49,3%, повідомляє Bloomberg. Результати підрахують протягом ночі, а офіційні результати президентських виборів у Польщі мають оприлюднити у понеділок, 2 червня.

Видання Politico зазначає, що зараз неможливо точно сказати, хто саме стане переможцем на виборах у Польщі, адже може бути похибка екзит-полу у 2 відсоткові пункти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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