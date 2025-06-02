Україна атакувала російські аеродроми без розвідданих США – ЗМІ

Україна підготувала масштабну атаку на російські аеродроми, не отримуючи розвідувальних даних від США.

Про це написала кореспондентка американського телеканалу CBS News Дженніфер Якобс із посиланням на джерела в адміністрації президента.

Україна атакувала російські аеродроми без допомоги США

За словами кореспондентки, Сполучені Штати не передавали розвідувальну інформацію Україні для проведення операції під назвою Павутина.

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– Джерела адміністрації повідомляють мені, що США не ділилися розвідувальними даними з Володимиром Зеленським та його командою для операції Павутина. Україна збирала власну інформацію, – йдеться в її повідомленні в соцмережі X (раніше Twitter).

Крім того, журналісти Axios писали, що Україна не попереджала адміністрацію Дональда Трампа про цю атаку заздалегідь. Це CBS News підтвердили в Білому домі.

Нагадаємо, 1 червня СБУ здійснила масштабну операцію під назвою Павутина, у рамках якої за допомогою дронів було атаковано російські аеродроми та знищено понад 40 літаків, які регулярно завдавали ударів по українських містах.

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