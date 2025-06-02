Україна має свої карти: посол ЄС про спецоперацію Павутина

Після успішної атаки українських сил на стратегічні авіабази в тилу Росії в рамках спецоперації Павутина слід визнати, що Київ володіє серйозними можливостями.

Посол ЄС про спецоперацію Павутина

Про це у Facebook заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Дипломатка зазначила, що точний удар України по військових об’єктах, з яких здійснювалися атаки на цивільну інфраструктуру, викликав захоплення у світі.

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За її словами, це черговий доказ того, що Україна має чим відповісти на агресію.

– Саме з атакованих авіабаз вилітали російські стратегічні бомбардувальники, які завдавали ударів по цивільних об’єктах, дітях і лікарнях. Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій, — наголосила Матернова.

Ця заява прозвучала на тлі раніше зроблених коментарів президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Україна “не має козирів”, натякаючи на стратегічну перевагу Москви.

Такі висловлювання часто критикували за применшення реальних можливостей української армії.

Також на події відреагували й інші європейські лідери.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що атака продемонструвала здатність України до ефективного самозахисту.

А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив: для Європи стратегічно важливо мати сильну й добре озброєну Україну як союзника.

Спецоперація СБУ Павутина

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки провела масштабну спецоперацію в тилу ворога.

За словами джерел, дрони СБУ здійснили прицільні удари по літаках, які щоденно бомбардують українські міста.

Попередньо, уражено понад 41 літак, серед яких А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

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