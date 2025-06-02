Втрати ворога на 2 червня: знищено 1140 окупантів і майже пів сотні артсистем

Втрати ворога на 2 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 195-ту добу повномасштабної війни перевищили 989 тис.

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Втрати РФ на 2 червня 2025 року

особового складу – близько 989 700 (+1 140) осіб;

танків – 10 874 (+2);

бойових броньованих машин – 22 663 (+7);

артилерійських систем – 28 575 (+48);

РСЗВ – 1 401;

засобів ППО – 1 175 (+2);

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256);

крилатих ракет – 3 271 (+3);

кораблів /катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137);

спеціальної техніки – 3 905 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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