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Втрати ворога на 2 червня: знищено 1140 окупантів і майже пів сотні артсистем
Втрати ворога на 2 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських загарбників.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 195-ту добу повномасштабної війни перевищили 989 тис.
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Втрати РФ на 2 червня 2025 року
- особового складу – близько 989 700 (+1 140) осіб;
- танків – 10 874 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 663 (+7);
- артилерійських систем – 28 575 (+48);
- РСЗВ – 1 401;
- засобів ППО – 1 175 (+2);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256);
- крилатих ракет – 3 271 (+3);
- кораблів /катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137);
- спеціальної техніки – 3 905 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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