Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Коли відкривається продаж квитків на потяг: інформація для пасажирів
На аеродромах РФ знищено щонайменше 13 літаків – ЦПД
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Втрати ворога на 2 червня: знищено 1140 окупантів і майже пів сотні артсистем

танк, військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 2 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 195-ту добу повномасштабної війни перевищили 989 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 2 червня 2025 року

  • особового складу – близько 989 700 (+1 140) осіб;
  • танків – 10 874 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 663 (+7);
  • артилерійських систем – 28 575 (+48);
  • РСЗВ – 1 401;
  • засобів ППО – 1 175 (+2);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 622 (+256);
  • крилатих ракет – 3 271 (+3);
  • кораблів /катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 462 (+137);
  • спеціальної техніки – 3 905 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Спецоперація Павутина

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворога
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь