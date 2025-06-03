Чи можна стати на військовий облік через Дію замість візиту до ТЦК

Із початком масштабної цифровізації державних послуг в Україні платформа Дія поступово розширює свої можливості, зокрема — у сфері військового обліку. У 2024–2025 роках уряд анонсував впровадження нових інструментів, які дозволяють громадянам частково або повністю здійснювати процедури, пов’язані з обліком у ТЦК, онлайн.

Чи можна стати на військовий облік через Дію, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна стати на військовий облік в Дії

Станом на червень 2025 року повноцінно стати на військовий облік через Дію поки що не можна.

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Проте додаток надає кілька важливих функцій, які спрощують процедуру обліку:

оновлення персональних даних;

подання інформації до ТЦК (територіального центру комплектування);

отримання повісток (за певних умов);

перевірка актуального статусу обліку.

Що саме доступно та як стати на військовий облік через Дію

Через мобільний додаток або вебпортал Дія чоловіки призовного віку можуть:

Оновити особисті дані — зокрема місце проживання, сімейний стан, освіту, контактну інформацію.

Перевірити наявність військово-облікових документів — таких як військовий квиток або приписне (за умови, що ці дані є в реєстрі).

Надіслати звернення до ТЦК — наприклад, із проханням уточнити облікові дані чи викликати для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).

Отримати нагадування або електронне повідомлення.

Як стати на військовий облік у 2025 році

Щоб стати на первинний військовий облік, варто звернутися до ТЦК за місцем проживання. Надати паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; документи про освіту; медичну довідку або пройти ВЛК. Це можна зробити через Резерв+.

У перспективі Міноборони та Мінцифри планують повністю перевести процес на цифрові рейки, однак поки мова йде лише про спрощення облікових процедур, а не повноцінну онлайн-постановку на облік.

Як отримати військово-обліковий документ в Дії

Військово-обліковий документ із Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати онлайн через портал Дія — без потреби відвідувати держустанови чи стояти в чергах. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тому його можна використовувати у будь-яких ситуаціях: під час влаштування на роботу, проходження перевірок на блокпостах тощо.

Кожен документ містить QR-код, який дає можливість перевірити його справжність та отримати інформацію з реєстру Оберіг — зокрема, щодо статусу бронювання. Документ буде сформовано лише в разі, якщо в Єдиному державному реєстрі є повні відомості про особу.

Як отримати військово-обліковий документ через Дію:

Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)

Оберіть послугу Військово-обліковий документ

Натисніть Подати заяву й підпишіть її КЕП

Протягом 10 хвилин документ зʼявиться у вашому кабінеті громадянина на порталі

Як стати на військовий облік онлайн та хто це може зробити

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076, який вносить зміни до Закону Про військовий обов’язок і військову службу. Ці зміни значно спрощують процедуру постановки на військовий облік для призовників і вдосконалюють загальну систему його ведення.

Як повідомило Міністерство оборони України, тепер 17-річні хлопці можуть стати на облік одним із двох способів:

Онлайн, а саме через Електронний кабінет призовника за допомогою електронної ідентифікації;

Особисто, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Одним із ключових нововведень є скасування комісії, що займалася постановкою на облік і початковим медоглядом.

Відтепер медичний огляд проходитимуть перед направленням на базову військову службу або перед початком практичних занять із базової загальновійськової підготовки, яку запровадять у вишах із 2025 року.

Закон також встановлює перелік поважних причин, через які особа може не стати на облік. Серед них: хвороба, природні катаклізми, проживання в тимчасово окупованих регіонах або зонах бойових дій, а також інші обставини, що унеможливлюють електронну ідентифікацію або особисте відвідування ТЦК та СП.

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