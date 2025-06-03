Чи можна стати на військовий облік через Дію замість візиту до ТЦК
Із початком масштабної цифровізації державних послуг в Україні платформа Дія поступово розширює свої можливості, зокрема — у сфері військового обліку. У 2024–2025 роках уряд анонсував впровадження нових інструментів, які дозволяють громадянам частково або повністю здійснювати процедури, пов’язані з обліком у ТЦК, онлайн.
Чи можна стати на військовий облік через Дію, читайте в нашому матеріалі.
Чи можна стати на військовий облік в Дії
Станом на червень 2025 року повноцінно стати на військовий облік через Дію поки що не можна.
Проте додаток надає кілька важливих функцій, які спрощують процедуру обліку:
- оновлення персональних даних;
- подання інформації до ТЦК (територіального центру комплектування);
- отримання повісток (за певних умов);
- перевірка актуального статусу обліку.
Що саме доступно та як стати на військовий облік через Дію
Через мобільний додаток або вебпортал Дія чоловіки призовного віку можуть:
- Оновити особисті дані — зокрема місце проживання, сімейний стан, освіту, контактну інформацію.
- Перевірити наявність військово-облікових документів — таких як військовий квиток або приписне (за умови, що ці дані є в реєстрі).
- Надіслати звернення до ТЦК — наприклад, із проханням уточнити облікові дані чи викликати для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії).
- Отримати нагадування або електронне повідомлення.
Як стати на військовий облік у 2025 році
Щоб стати на первинний військовий облік, варто звернутися до ТЦК за місцем проживання. Надати паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; документи про освіту; медичну довідку або пройти ВЛК. Це можна зробити через Резерв+.
У перспективі Міноборони та Мінцифри планують повністю перевести процес на цифрові рейки, однак поки мова йде лише про спрощення облікових процедур, а не повноцінну онлайн-постановку на облік.
Як отримати військово-обліковий документ в Дії
Військово-обліковий документ із Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна отримати онлайн через портал Дія — без потреби відвідувати держустанови чи стояти в чергах. Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тому його можна використовувати у будь-яких ситуаціях: під час влаштування на роботу, проходження перевірок на блокпостах тощо.
Кожен документ містить QR-код, який дає можливість перевірити його справжність та отримати інформацію з реєстру Оберіг — зокрема, щодо статусу бронювання. Документ буде сформовано лише в разі, якщо в Єдиному державному реєстрі є повні відомості про особу.
Як отримати військово-обліковий документ через Дію:
- Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)
- Оберіть послугу Військово-обліковий документ
- Натисніть Подати заяву й підпишіть її КЕП
- Протягом 10 хвилин документ зʼявиться у вашому кабінеті громадянина на порталі
Як стати на військовий облік онлайн та хто це може зробити
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076, який вносить зміни до Закону Про військовий обов’язок і військову службу. Ці зміни значно спрощують процедуру постановки на військовий облік для призовників і вдосконалюють загальну систему його ведення.
Як повідомило Міністерство оборони України, тепер 17-річні хлопці можуть стати на облік одним із двох способів:
- Онлайн, а саме через Електронний кабінет призовника за допомогою електронної ідентифікації;
- Особисто, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Одним із ключових нововведень є скасування комісії, що займалася постановкою на облік і початковим медоглядом.
Відтепер медичний огляд проходитимуть перед направленням на базову військову службу або перед початком практичних занять із базової загальновійськової підготовки, яку запровадять у вишах із 2025 року.
Закон також встановлює перелік поважних причин, через які особа може не стати на облік. Серед них: хвороба, природні катаклізми, проживання в тимчасово окупованих регіонах або зонах бойових дій, а також інші обставини, що унеможливлюють електронну ідентифікацію або особисте відвідування ТЦК та СП.