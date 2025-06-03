Цю команду ми збирали за покликом: Сухаревського звільнено з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

Вадим Сухаревський, який майже рік очолював Сили безпілотних систем, подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення про подальший розвиток розходяться з думкою керівництва.

Про це Сухаревський заявив після звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Сухаревський про звільнення з Сил безпілотних систем

– Цю команду ми збирали не за наказом, а за покликом – людей, які вірили в ідею так само, як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце, – сказав Сухаревський.

Він подякував кожному, хто став частиною цього шляху, адже саме завдяки цим людям Сили безпілотних систем ЗСУ мають бойовий сенс і людське обличчя.

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Сухаревський заявив, що пишається тим, що мав честь очолювати СБС у перший і найскладніший рік їхнього становлення.

За його словами, цей рік було проведено з користю, зокрема, сформовано і закріплено на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил.

Сили безпілотних систем мають у портфоліо власні інноваційні розробки, унікальні та успішні бойові операції, а також нову модель відповідального рекрутингу, звернув увагу Сухаревський.

– Водночас на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі, – заявив він.

За словами Сухаревського, його мета – перемога України. Він переконаний, що Сили безпілотних систем мають всі передумови, щоб сформувати нову парадигму війни як для України, так і для світу.

Крім цього, Сухаревський стверджує, що залишається у строю та продовжить службу в лавах Збройних сил України. Він наголосив, що залишається відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду.

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