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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Наростили захист від РЕБ: Ігнат розповів, як росіяни удосконалюють Шахеди

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Росія нарощує виробництво ударних безпілотників Шахед та дронів-імітаторів. Крім того, Шахеди технологічно удосконалюються.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Протидія дроновим атакам

За його словами, росіяни разом із Шахедами запускають по Україні чимало дронів-імітаторів, які значно ускладнюють роботу нашій протиповітряній обороні. Але такі дрони теж треба збивати, придушувати РЕБом.

Зараз дивляться

На сьогодні Повітряні сили використовують усі можливі засоби проти ворожих розвідувальних БпЛА.

– Там уже і Як-52 працювали, і дрони-перехоплювачі – все це працює сьогодні у всіх Силах оборони. По Шахедах щоразу працює авіація Повітряних сил, армійська авіація, а також вертолітники. Зенітні ракетні війська частіше працюють над стримуванням російської авіації, стримуванням та збиванням крилатих ракет, – каже Юрій Ігнат.

Він зауважує, що проти ворожих БпЛА може бути використана і зенітна ракета, якщо є серйозна загроза життю людей чи об’єкту інфраструктури.

Також Шахеди почали збивати зенітними дронами, і вже є певні результати.

Шахеди еволюціонують

За словами Юрія Ігната, росіяни свої Шахеди удосконалюють.

– Їх спочатку просто пофарбували в чорний колір, потім наростили захист від систем РЕБ, тепер треба більше станцій, щоб Шахед подавити. У його антені з’явилося багато компонентів, які захищають від РЕБ, хоча це ефективний спосіб придушення, – каже речник Повітряних сил.

Він зауважує, що один Шахед коштує 200 тис. доларів.

Ворожі дрони-імітатори радіолокаційно схожі з Шахедами. Але вже коли підлітають ближче, то Сили оборони можуть за звуком розрізнити, що це саме летить.

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Нагадаємо, що у ніч на 1 червня РФ випустила по Україні рекордну кількість дронів та ракет різних типів – всього 479 засобів повітряного нападу. Юрій Ігнат наголосив, що Україна готує екіпажі зенітних дронів ППО для протидії атакам Шахедів.

Джерело: Українська правда

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