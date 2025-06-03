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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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РФ запустила 112 дронів під час нічної атаки на Україну: скільки збила ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Нічна атака на Україну 3 червня з використанням 112 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів почалася ще у понеділок ввечері і тривала майже до ранку.

Атака дронами 3 червня: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі Росія запускала ударні дрони із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Під ударом опинилися шість областей – Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька.

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Силами авіації, зенітників, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 09:00 підтверджено знешкодження 75 із 112 ворожих БпЛА на Сході, Півдні та Півночі країни.

Частину з них – 60 дронів – збито вогневими засобами ураження, ще 15 –  локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання у 11 локаціях.

Зокрема, під час нічної атаки на Чернігів зафіксовано влучання в багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад і промпідприємство. Поранено чотирьох людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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