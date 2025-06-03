Стає дедалі очевиднішим, що необхідна зустріч лідерів: Сибіга про висновки після переговорів з росіянами у Стамбулі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підбив офіційні висновки України за підсумками другої зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.

Сибіга про висновки України після переговорів з росіянами

– Росія не відповіла на наш документ, що викладає бачення України щодо припинення війни. Ми надіслали його перед зустріччю. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони нічого не надали. Ні під час зустрічі, ні після неї, – сказав Сибіга.

За його словами, українська сторона вимагає відповіді Російської Федерації.

Він стверджує, що кожен день мовчання з їхнього боку доводить бажання росіян продовжувати повномасштабну війну проти України.

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Російська сторона висунула низку старих ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру, замість того, щоб відповісти на конструктивні пропозиції України у Стамбулі, звернув увагу Сибіга.

На його думку, це суперечить попереднім обіцянкам Росії, зокрема США, що Москва запропонує щось реалістичне та здійсненне цього тижня у Стамбулі.

Через відсутність конструктивного підходу з боку Росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими, сказав міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що Україна підтримує прогрес у цій галузі, але вважає, що можуть бути набагато відчутніші результати в усіх сферах, якби росіяни відповіли взаємністю на конструктивність.

За його словами, дотепер Росія відкидала будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня причина для партнерів України, щоб запровадити нові санкції проти Росії вже зараз, стверджує Сибіга.

Міністр заявив, що необхідно покласти край убивствам. Якщо поточні зустрічі не принесуть такого результату та не сприятимуть миру, то стає дедалі очевиднішим, що необхідна зустріч лідерів, наголосив глава МЗС України.

Джерело : МЗС

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