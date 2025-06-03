У травні РФ втратила понад 35 тис. солдатів — це еквівалент трьох дивізій
У травні армія РФ зазнала найбільших втрат – 35 370 солдат, що дорівнює складу трьох дивізій.
Горить-палає техніка ворожа
Кожен день, кожен напрямок фронту несе росіянам нові втрати, які вже давно вимірюються не десятками, а тисячами.
За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за п’ять місяців 2025 року ліквідовано 197 760 російських військових.
Особливо відчутними для окупанта стали втрати артилерії. У травні українські захисники знищили або пошкодили 1 391 артилерійську систему, в середньому — 45 гармат щодня.
Наймасштабніше “полювання” відбулося 6 травня, у День піхоти, коли вороги за добу втратили 71 одиницю артилерії. Тож від початку року вже майже 7 тис. артсистем пішли на брухт.
Протягом травня було знищено 140 танків, що дорівнює технічному складу чотирьох з половиною танкових батальйонів.
Крім того, сили ЗСУ зіпсували ворожу бронетехніку: 292 бойові броньовані машини, 26 реактивних систем залпового вогню, 25 засобів протиповітряної оборони, 3 575 військових автомобілів і 34 одиниці спеціальної техніки.
А ще збили два літаки та один гелікоптер.
Місяць найзапекліших боїв
Травень 2025 року увійшов в історію ще й як місяць із найбільшою кількістю бойових зіткнень — 5 691. Це більше, ніж у будь-якому з попередніх місяців року.
І що важливо — українські воїни не лише тримають оборону, а й завдають точкових, стратегічно важливих ударів, змінюючи оперативну ситуацію на свою користь.
Ця статистика — результат високої професійності та мужності українських захисників.
Але кожна цифра втрат ворога — це водночас і ціна, яку платить Україна за свободу.
У боротьбі з державою-агресором нам важливо залишатися єдиними: підтримувати армію, волонтерів, евакуйованих і медиків.