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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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У травні РФ втратила понад 35 тис. солдатів — це еквівалент трьох дивізій

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

У травні армія РФ зазнала найбільших втрат – 35 370 солдат, що дорівнює складу трьох дивізій.

Горить-палає техніка ворожа

Кожен день, кожен напрямок фронту несе росіянам нові втрати, які вже давно вимірюються не десятками, а тисячами.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за п’ять місяців 2025 року ліквідовано 197 760 російських військових.

Зараз дивляться

Особливо відчутними для окупанта стали втрати артилерії. У травні українські захисники знищили або пошкодили 1 391 артилерійську систему, в середньому — 45 гармат щодня.

Наймасштабніше “полювання” відбулося 6 травня, у День піхоти, коли вороги за добу втратили 71 одиницю артилерії. Тож від початку року вже майже 7 тис. артсистем пішли на брухт.

Протягом травня було знищено 140 танків, що дорівнює технічному складу чотирьох з половиною танкових батальйонів.

Крім того, сили ЗСУ зіпсували ворожу бронетехніку: 292 бойові броньовані машини, 26 реактивних систем залпового вогню, 25 засобів протиповітряної оборони, 3 575 військових автомобілів і 34 одиниці спеціальної техніки.

А ще збили два літаки та один гелікоптер.

Місяць найзапекліших боїв

Травень 2025 року увійшов в історію ще й як місяць із найбільшою кількістю бойових зіткнень — 5 691. Це більше, ніж у будь-якому з попередніх місяців року.

І що важливо — українські воїни не лише тримають оборону, а й завдають точкових, стратегічно важливих ударів, змінюючи оперативну ситуацію на свою користь.

Ця статистика — результат високої професійності та мужності українських захисників.

Але кожна цифра втрат ворога — це водночас і ціна, яку платить Україна за свободу.

У боротьбі з державою-агресором нам важливо залишатися єдиними: підтримувати армію, волонтерів, евакуйованих і медиків.

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Джерело: Міноборони

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