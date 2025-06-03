Україні для ефективної оборони потрібно близько 200 бойових літаків – Ігнат

Україні для ефективної оборони та протидії Росії потрібно близько 200 сучасних бойових літаків, зокрема американських багатоцільових винищувачів F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Винищувачі для України

За його словами, F-16 – це багатоцільовий літак, який може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях. В авіації є специфічні завдання, тож варто мати літаки різних типів.

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– Були оцінки, скільки літаків різних типів потрібно. Ну, близько 200 для ефективної оборони країни, – сказав Юрій Ігнат.

Станом на сьогодні Україна втратила вже три винищувачі F-16. Юрій Ігнат наголошує, що при таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути і повідомлення про втрату літаків треба сприймати нормально.

– Потрібно, щоб ці літаки працювали ефективно. Ми розуміємо, що отримана техніка вже була у використанні. Вона не є найновішою. Але це ліпше, ніж радянське озброєння, яке в нас було. Це технологічніша зброя. Дуже важливо, що у літака під крилами і який у нього стоїть радар. Радар має бачити далеко, ракета – летіти далеко й влучно. Активна головка самонаведення повинна сама шукати російський літак, – каже Юрій Ігнат.

За його словами, російські літаки теж бачать далеко й їхні ракети так само летять далеко, навіть порівняно з F-16. Крім того, росіяни мають потужну протиповітряну оборону, яка працює в комплексі з авіацією. Якщо говорити про МіГ-29, Су-27, то взагалі не до порівняння, наголошує Юрій Ігнат.

– Коли в нас не було ще F-16, то співвідношення нашого угруповання проти їхнього було 1:10 щодо наших МіГів. А технологічно – це різниця між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою, – зауважує речник Повітряних сил.

Та попри такі нерівні сили, наші льотчики давали бій російським окупантам.

Раніше повідомлялося, що Норвегія планує до кінця 2025 року передати усі обіцяні винищувачі F-16. У липні минулого року уряд Норвегії підтвердив, що надасть Україні ці бойові літаки.

Джерело : Українська правда

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