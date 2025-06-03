Українська делегація прибула до Вашингтона: Єрмак розкрив деталі візиту

У вівторок, 3 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак приїхав до США разом з українською делегацією.

Про це він написав у Telegram.

Єрмак прибув до США

Керівник ОП прибув до Вашингтона в складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Разом з ними до США прибули представники Міноборони та Офісу президента.

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– Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали, – повідомив Єрмак.

Серед важливих тем обговорення – повернення депортованих українських дітей та підтримка цього процесу.

За словами Єрмака, під час візиту також говоритимуть про російську пропаганду, зокрема щодо церковних питань.

Заплановані зустрічі з представниками обох політичних партій у США, які підтримують Україну, а також з командою президента Дональда Трампа.

– Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни, – повідомив керівник ОП, додавши, що “правда за нами”.

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