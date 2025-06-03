Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії: Зеленський про кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський затвердив низку кадрових змін після детальної наради з нашими військовими.

У вечірньому відеозверненні глава держави розповів про підсумки 1196 доби повномасштабної війни.

Зеленський про кадрові зміни в армії

– Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров, – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил ЗСУ, щоб міг займатися фронтом на 100%.

Зараз дивляться

Проте інша людина займатиметься тренуванням, підготовкою, змінами у ТЦК і всім, що із цим пов’язано, у системі Сухопутних військ ЗСУ.

Сьогодні погоджено призначення Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

– Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії, – вважає президент.

Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування Схід. Першочергове завдання для нього – модернізація цього командування.

Крім цього, Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Зеленський про російський удар на Сумщині

Зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом.

– Реактивна артилерія проти звичайного міста – просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, чотири людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей, – розповів Зеленський.

Протягом дня майже по всій території України були повітряні тривоги та удари. Фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки США, Європа, інші світові суб’єкти вимагають від Росії припинити вогонь і домовлятися, щоб закінчити війну, звернув увагу він.

На думку Зеленського, це чітка налаштованість Росії на війну, яку доводять ударами та своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові та жорсткі санкції проти Москви.

Президент України подякував усім американцям та європейцям, які підтримують шлях примусу Росії до миру, адже це надзвичайно важливо.

Як заявив Зеленський, Путін не змінює свою поведінку, коли не боїться наслідків своїх дій.

Він вважає, Росія має відчувати, що таке війна, та зазнавати збитків. На його думку, росіяни повинні реально відчути, що продовження війни матиме для них руйнівні наслідки.

Зеленський про взаємовигідні умови зі США

– Сьогодні в мене були різні наради щодо нашої міжнародної комунікації. Ми працюємо з нашими партнерами постійно заради того, щоб припинення вбивств було забезпечене, а Україна мала захист надалі, – заявив Зеленський.

Президент дав сьогодні деякі доручення міністру закордонних справ України та міністру оборони України.

За його словами, зараз у Вашингтоні вже працює українська делегація на чолі з міністром економіки Юлією Свириденко. Разом із нею – керівник Офісу президента Андрій Єрмак та команда уряду.

– Там багато зустрічей у графіку на цей тиждень. Наша мета – реалізувати якнайшвидше все те, про що домовлялися з президентом США Дональдом Трампом. Припинення вбивств, реальний мир, економічна взаємодія з Америкою. Ми пропонуємо США цілком конкретні та взаємовигідні угоди. Я дякую всім, хто допомагає, – сказав Зеленський.

Доповнюється…

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.