Втрати росіян із початку року сягнули 200 тис. осіб – Сирський

Від початку 2025 року армія РФ втратила у війні проти України 200 тис. військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський назвав втрати російської армії з початку року

– 200 тисяч осіб – загальні втрати ворога від початку цього року. Дякую кожному українському воїну за професіоналізм. Боротьба триває, – заявив Сирський.

Нагадаємо, у травні Сирський зазначав, що РФ не полишає своїх амбіцій в Україні й веде затяжну війну, зосередивши на фронті 640 тис. військових.

Тоді активні бойові дії відбувалися на фронтовій лінії завдовжки близько 1100 кілометрів.

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Втрати армії РФ – дані Генштабу

Згідно з офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України майже 991 тис. військовослужбовців.

Тільки за минулу добу українські сили оборони ліквідували 1100 окупантів. Також наші воїни знищили 7 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 126 дронів та іншу військову техніку противника.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 2 травня повідомляли, що протягом перших чотирьох місяців 2025 року темпи просування російських військ сповільнилися.

Водночас рівень втрат у лавах армії агресора залишається стабільно високим. За підрахунками аналітиків, у середньому Росія втрачає 99 солдатів за кожен кілометр захопленої території в Україні.

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