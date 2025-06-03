Втрати ворога на 3 червня: ліквідовано ще 1100 окупантів і 12 літаків

Втрати ворога на 3 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 196-ту добу повномасштабної війни сягнули 990 800 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на на 3 червня 2025

особового складу ‒ близько 990 800 (+1100) осіб;

танків ‒ 10 881 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 22 671 (+8);

артилерійських систем – 28 623 (+48);

РСЗВ – 1 402 (+1);

засобів ППО ‒ 1 176 (+1);

літаків – 384 (+12);

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126);

крилатих ракет ‒ 3 271;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145);

спеціальної техніки ‒ 3 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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