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Втрати ворога на 3 червня: ліквідовано ще 1100 окупантів і 12 літаків

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 3 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 196-ту добу повномасштабної війни сягнули 990 800 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на на 3 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 990 800 (+1100) осіб;
  • танків ‒ 10 881 (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 671 (+8);
  • артилерійських систем – 28 623 (+48);
  • РСЗВ – 1 402 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 176 (+1);
  • літаків – 384 (+12);
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126);
  • крилатих ракет ‒ 3 271;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145);
  • спеціальної техніки ‒ 3 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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ппо шахед війна

Джерело: Генштаб ЗСУ

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