Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 3 червня: ліквідовано ще 1100 окупантів і 12 літаків
Втрати ворога на 3 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 196-ту добу повномасштабної війни сягнули 990 800 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на на 3 червня 2025
- особового складу ‒ близько 990 800 (+1100) осіб;
- танків ‒ 10 881 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 22 671 (+8);
- артилерійських систем – 28 623 (+48);
- РСЗВ – 1 402 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 176 (+1);
- літаків – 384 (+12);
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126);
- крилатих ракет ‒ 3 271;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145);
- спеціальної техніки ‒ 3 905.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такожКарта бойових дій на 03 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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