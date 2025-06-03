Зеленський призначив очільником Херсонської МВА Ярослава Шанька
Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Шанька головою Херсонської міської військової адміністрації.
Відповідне розпорядження №76/2025-рп оприлюднене на офіційному сайті глави держави.
Зеленський призначив очільника Херсонської МВА
До призначення Шанька цю посаду обіймав Роман Мрочко. Він очолював Херсонську МВА з березня 2023 року.
17 квітня 2025 року Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.
До нового призначення Ярослав Шанько працював на посаді заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
– Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет – захист людей і підтримка наших відважних військових, – прокоментував своє призначення Шанько.
Ярославу Шаньку 34 роки. У 2011 році він закінчив Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2015 року Шанько обіймав посаду старшого інспектора у відділі ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Херсонській області.
У 2019 році він очолив цей відділ, а вже у 2020 році став заступником начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонщини.
У період із 2021 до 2023 року Ярослав Шанько працював заступником начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України.
Фото: Ярослав Шанько