Зеленський: Удар по Сумах демонструє “бажання” Путіна закінчити цю війну

Сьогоднішнім ударом по Сумах із РСЗВ, внаслідок якого загинули троє людей, Росія продемонструвала, що не збирається закінчувати цю війну. Тому без тиску та рішучих кроків усіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, висловивши співчуття родинам загиблих.

Реакція Зеленського на удар РФ по Сумах 3 червня

– Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

За його словами, наразі відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, який не розірвався – він пробив стіну кімнати квартири на 9-му поверсі.

– Все, що треба знати про російське “бажання” закінчити цю війну… Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків США, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню, – зауважив Зеленський.

І подякував усім, хто посилює санкції проти РФ за агресію та вбивства людей, а також допомагає захишати життя українців.

За останнім даними, в результаті удару РФ по центру Сум із РСЗВ вранці 3 червня троє людей загинули, ще 20 поранено, зокрема двоє дітей.

В одному з мікрорайонів пошкоджено багатоквартирний будинок, а також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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