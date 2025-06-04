Бої під Куп’янськом: окупанти на мотоциклах намагаються закріплюватися в посадках

На Куп’янському напрямку окупаційні сили змінили тактику, використовуючи малі мобільні групи на квадроциклах, багі та мотоциклах як одноразовий ресурс.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Однак підрозділи Нацгвардії України ефективно виявляють і знищують ці групи разом із їхньою логістикою ще на підходах до позицій.

Про ситуацію на цьому напрямку в ефірі Армія TV розповів начальник штабу 4 батальйону Першої президентської бригади НГУ Буревій із позивним Сіріус.

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За його словами, ворог не полишає спроб просування, хоча ситуація залишається під контролем українських сил.

Після невдач із бронетехнікою росіяни вдаються до дій дрібними маневровими групами.

– Противник творчо підходить до своїх атак: після провалу бронетехнічних штурмів вони переходять до дій малих груп, оснащених квадроциклами, багі та мотоциклами, – зазначив офіцер.

Зазвичай у таких атаках беруть участь від трьох до шести одиниць техніки.

Ворог часто використовує мотоцикли індивідуально для підвищення маневреності, але до техніки ставиться як до витратного матеріалу.

– Мотоцикли просто кидають, ми їх знищуємо, водночас вони слугують демаскувальними ознаками, — пояснив Сіріус.

За його словами, залишена техніка часто вказує на позиції ворога, розташовані в 50-100 метрах від місця її покидання.

Крім того, бригада Буревій системно працює по логістичних маршрутах окупантів.

– Знищення та придушення логістичних маршрутів — один із наших пріоритетів. Саме це дозволяє утримувати передній край і не дати ворогу можливості закріпитися чи накопичити сили, – наголосив офіцер.

За словами Сіріуса, автотехніка противника, що транспортує боєкомплект чи провізію, часто знищується на підступах, ще за 7-8 км від лінії зіткнення.

– Провести ротацію особового складу або підвезти щось технікою – практично нереально, – додав він.

Українські оборонці продовжують тримати ініціативу та перешкоджають будь-яким спробам ворога закріпитися на напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що мотоцикли для штурмів українських позицій залучають і на Покровському напрямку.

Також окупанти намагаються сунути невеликими піхотними групами. Інтенсивність бойових дій залишається вкрай високою.

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