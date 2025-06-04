Новини ночі 4 червня: удари по Харкову та кадрові зміни у ЗСУ

Головні новини ночі 4 червня пов’язані з війною в Україні, зокрема обстрілом Новобаварського району Харкова. Крім того, відбулися кадрові зміни в командуванні армії.

Докладніше про головні події ночі та ранку 4 червня читайте в добірці Фактів ICTV.

Комбінована нічна атака на Харків

Вночі ворог завдав комбінованого удару по Харкову, використавши дрони типу Shahed і ракети. Унаслідок цього в місті виникли пожежі, зокрема загоряння сталося на чотирьох локаціях у промисловій зоні та в приватному секторі.

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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, одна людина постраждала.

Мер Ігор Терехов уточнив, що по місту випустили дев’ять дронів і дві ракети. Усе це сталося в Новобаварському районі Харкова, де постраждало цивільне підприємство.

Кадрові зміни у ЗСУ

Увечері 3 червня відбулися кадрові зміни у командуванні. Згідно з указом президента України №384/2025, Михайла Драпатого призначили новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Перед цим він подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ через трагедію – російський удар по навчальному центру.

Драпатий розповів, що довго говорив із Володимиром Зеленським про ситуацію. Президент підтримав його і запропонував зосередитися на головному – перемозі.

– Отримав від президента завдання. Я залишаюся в строю. На передовій. Там, де повинен бути. Там, де можу найбільше, – розповів Драпатій.

Під кадрові зміни також потрапили:

Олександр Білоус – звільнений з посади заступника командувача НГУ;

Ігор Скибюк – звільнений з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ;

Вадим Сухаревський – звільнений з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ;

Олег Апостол – призначений командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ;

Робер Бровді – призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Єрмак зустрівся з Келлогом і Віткоффом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом з українською делегацією прибув до США. Там він зустрівся зі спецпредставником із питань України та РФ Кітом Келлогом.

– Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти РФ та оборонну допомогу Україні, – написав Єрмак.

Однією з тем обговорення стало і повернення українських дітей, які були незаконно депортовані РФ.

Він також провів зустріч зі спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом. Вони обговорили перебіг переговорів між Україною і Росією в Стамбулі та потребу в більш жорстких санкціях.

Єрмак зазначив, що Росія не хоче припиняти війну і тягне час. Тому, за його словами, тільки санкції можуть змусити її до серйозних переговорів.

Трамп підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп 3 червня підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%. Нові тарифи набудуть чинності 4 червня 2025 року.

У Білому домі пояснили, що це крок для захисту американських виробників від недобросовісної конкуренції та надлишку потужностей на світовому ринку.

Тарифи на продукцію з Британії поки залишаються на рівні 25%, але можуть бути переглянуті з 9 липня 2025 року залежно від перебігу економічної угоди між країнами.

Нові мита стосуватимуться тільки товарів, що містять сталь і алюміній.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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