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Подальший хід перемовин та посилення підтримки: Єрмак та Рубіо зустрілися у Вашингтоні

єрмак та рубіо

У Вашингтоні керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся та поговорив із держсекретарем США та виконуючим обов’язки радника з національної безпеки Марком Рубіо.

Про це він написав у Telegram.

Зустріч Єрмака та Рубіо у Вашингтоні

Єрмак та Рубіо обговорили ситуацію на фронті, потребу посилити підтримку України в сфері протиповітряної оборони.

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– Також поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, обмін полоненими, який буде, та важливість повернення всіх заручників та викрадених РФ дітей, – додав Єрмак.

Зі свого боку Єрмак наголосив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, проте РФ проти, тому необхідні додаткові санкції.

Сторони домовилися координувати подальші дії.

До речі,  28 травня державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав до конструктивного діалогу з Україною на шляху до завершення війни.

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Фото: Андрій Єрмак

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