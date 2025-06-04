Посол США при НАТО про майбутню допомогу Україні: Жодних рішень ще не схвалено

Президент США Дональд Трамп не бачить простору для військового розв’язання війни Росії проти України та прагне завершити її дипломатичним шляхом.

Трамп хоче завершити війну дипломатичним шляхом

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої майбутньої військової підтримки Києва.

– Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій (в Україні – Ред.). Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги ще не схвалено, — наголосив дипломат.

За його словами, США очікують, що Європа візьме на себе провідну роль у підтримці України, зокрема в частині ресурсного забезпечення та політичного супроводу мирного процесу.

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– Європейці зацікавлені у забезпеченні миру на своєму континенті, а Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе для підтримки цього, — зазначив Вітакер.

Щодо перспектив участі США в Коаліції охочих, яку формують Велика Британія, Франція та інші європейські держави задля створення системи гарантій безпеки для України, Вітакер підкреслив, що очікує додаткову інформацію від союзників.

– Я звернуся до своїх європейських колег щодо деталей такої місії, а також щодо термінів, — сказав представник США.

Водночас джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах НАТО зауважують, що військова допомога Україні наразі надається відповідно до рішень попередньої адміністрації США.

Зберігається підтримка у вигляді розвідданих та роботи комунікаційних систем, таких як Starlink.

Згідно з інформацією президента України Володимира Зеленського, вже на початку лютого 2025 року 40% озброєння та техніки на полі бою — українського виробництва.

США ж залишаються ключовим партнером, забезпечивши 30% усієї оборонної підтримки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Загальна допомога від США з початку великої війни до кінця 2024 року сягнула майже 123 мільярдів доларів, охоплюючи військові, гуманітарні та фінансові пакети.

Останній офіційно підтверджений транш на 500 мільйонів доларів було оголошено 9 січня в межах механізму Presidential Drawdown Authority (PDA).

Нових пакетів військової підтримки адміністрація Трампа наразі не озвучувала, зосередившись на дипломатичних контактах із Києвом і Москвою в пошуку шляхів припинення війни.

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