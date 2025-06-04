Рамштайн-28: Умєров розповів про нову ініціативу зі створення оборонних підприємств за кордоном

За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України партнери домовилися про започаткування ініціативи Ramstein Investment for Industries, яка передбачає фінансування та виробництво зброї за кордоном.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції після 28-го засідання Рамштайн.

Умєров про ініціативу Ramstein Investment for Industries

– Ми домовилися, що продукція, вироблена за українською ліцензією за кордоном, буде надходити в Україну, доки триватиме війна. Ми з нетерпінням чекаємо на розгляд усіх пропозицій від зацікавлених держав-партнерів, – сказав Умєров.

За його словами, остаточна назва ще не затверджена. Проте зараз ініціативу називають Ramstein Investment for Industries, що є стратегічним зрушенням.

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Як заявив міністр, у рамках програми українські компанії можуть інвестувати в держави-партнери з Рамштайну, а підприємства з країн UDCG зможуть будувати свої заводи в Україні.

Україна разом з іншими державами вироблятиме дрони, ракети, боєприпаси та іншу зброю, пояснив Умєров.

На його думку, українські дрони змінили поле бою, а тепер вони змінять те, як країни Рамштайну готуються до майбутніх загроз.

Міністр переконаний, що ініціатива Ramstein Investment for Industries є важливим кроком уперед у побудові міцнішої оборони та свободи.

Крім цього, Умєров висловив сподівання, що ініціатива отримає підтримку в рамках програми SAFE від Європейського Союзу, яка надасть до €150 млрд на виробництво зброї.

За словами міністра, це виграш для усіх, адже українські компанії можуть інвестувати в Європу. Натомість європейські або євроатлантичні компанії можуть будувати свої заводи в Україні, сказав Умєров.

Водночас українські компанії отримають доступ до фінансування, передових технологій і нових виробничих потужностей, а також стратегічних партнерств з провідними світовими гравцями, резюмував міністр оборони.

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