РФ готується до тривалої війни, тому накопичує ракети і дрони – ISW

РФ продовжує виробляти і накопичувати ракети та дрони для атак по Україні, демонструючи незмінне бажання перемогти у війні військовими засобами.

Такі висновки зробили в Інституті вивчення війни (ISW) на основі інформації Головного управління розвідки Міноборони України про те, що станом на середину травня російські війська накопичили понад 13 тис. балістичних, крилатих та інших ракет.

Росія готується до тривалої війни з Україною

Крім того, за оцінками ГУР, щомісяця Росія може виробляти приблизно 150-200 ракет різних типів.

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Аналітики ISW вважають, що удари Сил оборони по російських аеродромах із бомбардувальниками знизять здатність РФ надалі завдавати масованих ударів по Україні крилатими ракетами повітряного базування.

Водночас дрони типу Шахед вже давно домінують в російських атаках на Україну, і останнім часом російські війська використовують більше балістичних ракет наземного базування, ніж крилатих ракет повітряного базування.

– За оцінками ISW, російські зусилля зі збільшення внутрішнього виробництва безпілотників і ракет і постійна адаптація ударних комплексів, імовірно, є частиною ширших зусиль із підготовки до тривалої війни в Україні і, можливо, до майбутньої війни проти НАТО, – підсумовують вони у звіті.

Напередодні у ГРУ на запит ЗМІ оцінили можливості Росії продовжувати інтенсивні ракетні удари по Україні, підрахувавши, скільки ракет вона має в арсеналі та скільки виробляє щомісяця.

Джерело : ISW

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