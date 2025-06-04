У Міноборони пояснили, що чекає на тих, хто не встиг пройти ВЛК до 5 червня

Для військовозобов’язаних з обмеженою придатністю не планують подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE) заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

– Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну, – зазначив він.

Зараз дивляться

Проходження ВЛК до 5 червня

Речник Міноборони зауважив, що ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, вважатимуться такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас люди, які розпочали цей процес, зможуть його закінчити.

– Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період, – пояснив він.

За його словами, до таких громадян буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення.

– На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні, – зауважив Лазуткін.

За даними речника Міноборони, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби наразі визнані близько 7% осіб.

– Ми наразі фіксуємо, що близько 7% людей визнані повністю придатними, близько 7–8% людей визначаються непридатними до служби у війську. Інші – придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах і так далі, – додав Лазуткін.

До речі, раніше повідомлялось, що 31 липня юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на первинний військовий облік.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.