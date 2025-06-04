Україна пропонує РФ припинити вогонь до особистої зустрічі лідерів – Зеленський

Україна пропонує РФ припинити вогонь до зустрічі лідерів із питання встановлення миру.

Про це під час спілкування з журналістами 4 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Росіяни не готові до припинення вогню. Принаймні той рівень делегацій не готовий це вирішити. І вони вважають, що це – питання лідерів. Вони самі про це нам сказали: питання припинення вогню іншого рівня. Ми пропонуємо – і гадаю, що нас партнери можуть підтримати, – ми пропонуємо росіянам припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка така: спершу ми готові до зустрічі одразу… зустріч – на вибір “росіян”: Стамбул, Ватикан, Швейцарія – все це є. Ми пропонуємо зустріч із понеділка у будь-який день, – сказав президент.

Зеленський зауважив, що українська сторона буде вдячна, якщо президент США Дональд Трамп підтримає цю ідею.

Зараз дивляться

– Президент (Туреччини) Ердоган, упевнений, підтримуватиме, тому що під час нашої розмови він говорив, що хотів би зустрічі чотирьох: президент Ердоган, президент Трамп, я і Путін. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день, – сказав глава української держави.

Зеленський про зустріч лідерів щодо миру

Водночас він наголосив: якщо під час зустрічі на рівні лідерів не буде порозуміння, бажання деескалації та шляху для завершення війни, росіяни зможуть закінчити режим припинення вогню у той же день в односторонньому порядку.

– Якщо побачимо, що ми можемо продовжити діалог і готові до відповідних кроків із деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню, з американським моніторингом та з їхніми гарантіями посередництва, – додав Зеленський.

Президент зазначив: якщо росіяни не хочуть припинення вогню у довгій перспективі, то зустріч може відзавтра відбутися у будь-який день.

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