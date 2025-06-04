Україна та Франція спростять обмін водійських посвідчень: підписано декларацію

Україна та Франція підписали декларацію, яка стала ще один кроком до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна та Франція уклали низку документів

Глава українського уряду повідомив, що під час свого робочого візиту до Парижа підписав декларацію, яка стане основою для майбутньої угоди.

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– Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати водійські посвідчення без необхідності повторно складати іспит, – зазначив Шмигаль.

Також було підписано ще кілька документів, зокрема:

Програму співробітництва між секретаріатами, яка передбачає обмін досвідом, інформацією та експертну підтримку України в переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу;

угоду, яка відкриває більше шансів для українських школярів, студентів і викладачів опановувати французьку в навчальних закладах.

Як зазначив Шмигаль, це має розширити можливості для вивчення французької мови.

Також прем’єр-міністр повідомив, що з грудня поточного року до березня 2026-го в різних містах Франції відбуватимуться різноманітні масштабні мистецькі заходи, присвячені українській культурі. Культурні сезони називатимуться Voyage en Ukraine / Подорож в Україну.

Нагадаємо, ще у 2021 році Кабмін затвердив угоду з урядом Італії про взаємне визнання водійських посвідчень. Документ передбачає спрощений обмін прав для громадян України та Італії.

Того ж року Україна та Об’єднані Арабські Емірати офіційно погодили взаємне визнання національних водійських посвідчень.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

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