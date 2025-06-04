Україна та Франція спростять обмін водійських посвідчень: підписано декларацію
Україна та Франція підписали декларацію, яка стала ще один кроком до спрощення обміну водійських посвідчень між країнами.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна та Франція уклали низку документів
Глава українського уряду повідомив, що під час свого робочого візиту до Парижа підписав декларацію, яка стане основою для майбутньої угоди.
– Після її укладення українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати водійські посвідчення без необхідності повторно складати іспит, – зазначив Шмигаль.
Також було підписано ще кілька документів, зокрема:
- Програму співробітництва між секретаріатами, яка передбачає обмін досвідом, інформацією та експертну підтримку України в переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу;
- угоду, яка відкриває більше шансів для українських школярів, студентів і викладачів опановувати французьку в навчальних закладах.
Як зазначив Шмигаль, це має розширити можливості для вивчення французької мови.
Також прем’єр-міністр повідомив, що з грудня поточного року до березня 2026-го в різних містах Франції відбуватимуться різноманітні масштабні мистецькі заходи, присвячені українській культурі. Культурні сезони називатимуться Voyage en Ukraine / Подорож в Україну.
Нагадаємо, ще у 2021 році Кабмін затвердив угоду з урядом Італії про взаємне визнання водійських посвідчень. Документ передбачає спрощений обмін прав для громадян України та Італії.
Того ж року Україна та Об’єднані Арабські Емірати офіційно погодили взаємне визнання національних водійських посвідчень.
Джерело: Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль