Чому у Житомирі немає мера та хто виконує його обов’язки у 2025 році

Наразі місто Житомир залишається без обраного міського голови. Чому так сталося та хто виконує обов’язки мера у Житомирі у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому у Житомирі немає мера

У 2025 році місто Житомир продовжує функціонувати без офіційно обраного міського голови. Це пов’язано з достроковою відставкою попереднього мера – Сергія Сухомлина.

Сергій Сухомлин обіймав посаду міського голови Житомира з листопада 2015 року до вересня 2024-го. 19 вересня 2024 року він офіційно подав у відставку під час позачергової сесії міської ради.

Зараз дивляться

Уже 27 вересня його призначили керівником Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України. У своїй заяві про відставку Сухомлин зазначив, що рішення було складним і приймалося протягом кількох тижнів.

Хто виконує обов’язки мера у Житомирі

Після відставки Сухомлина, обов’язки міського голови перейшли до секретаря міської ради Галини Шиманської. Її було обрано секретарем Житомирської міської ради замість Віктора Клімінського, який долучився до ЗСУ.

Галина Шиманська виконує обов’язки згідно з чинним законодавством, яке передбачає, що у разі дострокового припинення повноважень мера його функції тимчасово виконуватиме секретар міськради до проведення нових виборів.

Поки що нового мера Житомира не можна обрати, оскільки проведення місцевих виборів в Україні неможливе через воєнний стан, введений у лютому 2022 року.

Відповідно до законодавства, вибори можуть бути призначені лише після його скасування. Тому у 2025 році Галина Шиманська продовжує виконувати обов’язки міського голови, забезпечуючи стабільне функціонування міста в цей перехідний період.

Фото: Житомирська Міська Рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.