Події ночі 5 червня: вибухи у Харкові та Прилуках, указ Трампа щодо мігрантів

Новини ночі 5 червня – це знову удари РФ по Україні ракетами та дронами.

Сьогодні вибухи лунали у Харкові та Прилуках Чернігівської області. На жаль, є постраждалі і загиблі, серед яких і діти.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 5 червня травня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи у Харкові

В ніч проти 5 червня РФ атакувала Харків ракетами та дронами. Під ударом опинився Слобідський район, де зафіксовано прямі влучання у два житлові багатоквартирні будинки.

Зокрема, уламки одного з БпЛА пробили стіни однієї з квартир – частина двигуна Шахеда влетіла прямо в коридор. Її мешканці дивом вижили, оскільки спали в іншій кімнаті.

Станом на ранок відомо про 17 постраждалих внаслідок нічної атаки дронів, серед них – вагітна жінка, діти (дві 13-річні дівчинки, 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик) та 93-річна літня жінка.

Вибухи у Прилуках

Цієї ночі країна-агресор також масовано атакувала дронами місто Прилуки Чернігівської області. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки.

Наразі відомо про пʼятьох загиблих, серед яких – дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Усі вони члени однієї родини – бабуся, її донька та онук.

Ще шестеро людей поранено – їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Скільки ударів завдала РФ по Україні з початку 2025-го

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку 2025 року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27,7 тис. авіабомб, близько 11,2 тис. дронів типу Шахед, майже 9 тис. ударних безпілотників інших типів і понад 700 ракет, зокрема балістичних.

За його словами, Росія взяла саме такий темп ударів абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни, перебудувавши свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей.

Зеленський зауважив, що жодні розмови з країною-агресором не дали результату, оскільки Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих ударів нібито готує ще якісь “відповіді”.

Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн

Дональд Трамп підписав указ, яким заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн, а також встановив часткові обмеження для жителів ще семи держав у межах боротьби з тероризмом та нелегальною міграцією.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті Білого дому, під повну заборону потрапили громадяни Афганістану, Бірми, Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Часткові обмеження стосуються громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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