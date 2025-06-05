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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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РФ хоче розширити плацдарм на Сумщині й посилює піхотні штурми – Демченко

Бої за Сумську область 5 червня 2025 року – останні новини
Фото: Генштаб ЗСУ

У Сумській області російські окупанти намагаються розширити свій плацдарм і посилюють піхотні штурми.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Плани Росії у Сумській області

Як пояснив речник Держприкордонслужби, зараз російські війська не застосовують техніку в Сумській області, а лише малі штурмові піхотні групи.

Зараз дивляться

За його словами, ворог намагається просунутися на територію України та розширити зону бойових дій.

– На жаль, бачимо, що ворог розширює фактично такий плацдарм, – звернув увагу Демченко.

За його словами, Росія не зважає на свої великі втрати – це щоденно десятки вбитими та пораненими.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що ворог продовжує направляти російських солдатів до нашого кордону, щоб спробувати перекинути зону боїв на територію України.

Нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що на Новопавлівському напрямку окупанти намагаються захопити населений пункт Багатир, а також прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

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