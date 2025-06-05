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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 5 червня: мінус ще 930 окупантів і майже чотири десятки артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 5 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських загарбників.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 198-му добу повномасштабної війни перевищили 992 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 5 червня 2025 року

  • особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб;
  • танків ‒ 10 887 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2);
  • артилерійських систем – 28 750 (+39);
  • РСЗВ – 1 406 (+4);
  • засоби ППО ‒ 1 177 (+1);
  • літаків – 413;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95);
  • крилаті ракети  ‒ 3 271;
  • кораблі /катери 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82);
  • спеціальна техніка ‒ 3 907.

Раніше повідомлялося, що в травні Росія втратила 35 370 солдат – це дорівнює складу трьох дивізій.

Згідно з офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії з початку 2025 року становлять 197 760 осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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