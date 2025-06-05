Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Втрати ворога на 5 червня: мінус ще 930 окупантів і майже чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 5 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських загарбників.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 198-му добу повномасштабної війни перевищили 992 тис.
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Втрати РФ на 5 червня 2025 року
- особового складу ‒ близько 992 750 (+930) осіб;
- танків ‒ 10 887 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 680 (+2);
- артилерійських систем – 28 750 (+39);
- РСЗВ – 1 406 (+4);
- засоби ППО ‒ 1 177 (+1);
- літаків – 413;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39 019 (+95);
- крилаті ракети ‒ 3 271;
- кораблі /катери 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 812 (+82);
- спеціальна техніка ‒ 3 907.
Раніше повідомлялося, що в травні Росія втратила 35 370 солдат – це дорівнює складу трьох дивізій.
Згідно з офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії з початку 2025 року становлять 197 760 осіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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