Вже немає у світі мирних ініціатив, які РФ не відкинула б, їм подобаються лише вбивства – Зеленський

Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які Російська Федерація не відкинула б. Росіянам подобаються тільки руїни та вбивства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1198 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про російський обстріл Херсону

– Сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону – двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації – ще одну цивільну. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні – саме показовий удар. Жодного військового сенсу, – заявив Зеленський.

За його словами, кожен такий удар – зовсім не про так звані “першопричини” війни, про які в Москві люблять поговорити.

Зараз дивляться

Це про те, що росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів, переконаний президент України.

На думку Зеленського, таких можна здолати лише силою дипломатії, санкцій, зброї та технологій.

Президент звернув увагу, що російська армія руйнувала життя народів Кавказу. Москва знищувала життя в Сирії. Росіяни пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царкам, стверджує Зеленський.

– Росія пишається тим, що вміє вбивати. Чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилася, – вважає президент України.

Зеленський про атаки Росії по Україні

– Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Його життя присвячене порятунку інших, а Росія так з ним і багатьма іншими людьми, – наголосив глава держави.

За його словами, були російські удари по Харкову, Сумщині, Донеччині, Нікополю, громадах Запоріжжя та селах Херсонщини. Це буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити, сказав Зеленський.

– Світ, на жаль, дозволяє їм таке. Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами, – заявив президент України.

Зустріч команди України у США

Цими днями українська команда проводить зустрічі у Вашингтоні – урядовці, військові, команда Офісу президента.

Володимир Зеленський подякував за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації.

Зокрема, були зустрічі в Конгресі, з представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, представниками громадських організацій. Є розуміння та підтримка, звернув увагу президент.

За його словами, Україна дуже розраховує на сильні кроки – це те, що зараз у дефіциті. Саме це може примусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть, вважає Зеленський.

На думку президента, це треба забезпечити. Саме для цього потрібні нові й достатні санкції, передусім від США, чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії, наголосив він.

– Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які Росія не відкинула б. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати, – переконаний Зеленський.

Зеленський про переговори у Франції

За словами президента, він заслухав сьогодні доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про його переговори у Франції.

– Є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Дякую за це рішення нашим французьким партнерам, – сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що обговорив з прем’єр-міністром деякі рішення, які додадуть Україні стійкості.

Крім цього, президент заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За його словами, Україна готує рішення разом із країнами Великої сімки (G7). Глава держави подякував усім, хто залишається з Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.