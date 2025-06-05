Зеленський про удар по Прилуках: Ще одна причина для максимальних санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий обстріл України, закликав світ запровадити максимальні санкції проти РФ.

Зеленський закликав до посилення тиску на РФ

– Сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив Shahed. На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни, – повідомив президент та висловив співчуття всім рідним та близьким.

Зеленський підкреслив, що Росія постійно тягне час, щоб мати можливість і далі вбивати. І щоразу, коли не відчуває достатнього тиску та осуду з боку світу, знову завдає ударів.

За ніч ворог випустив по Україні 103 дрони та одну балістичну ракету. Постраждали Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина та Херсонщина.

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Президент заявив, що це стало черговим масованим ударом російських терористів, які щоночі вбивають українців.

– Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію, – заявив Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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