Зниклих безвісти визнають загиблими за 2 роки після війни: закон пройшов перше читання

Зниклих безвісти внаслідок бойових дій визнають загиблими через 2 роки після завершення війни і за рішенням суду. Верховна Рада прийняла законопроєкт №12451 у першому читанні та за основу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон про зниклих безвісти: що відомо

За його словами, законопроєкт №12451 про внесення змін до частини другої статті 46 Цивільного кодексу України щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями чи збройним конфліктом, підтримали за основу 262 народні обранці.

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У документі цю частину пропонується викласти в такій редакції:

– Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З огляду на конкретні обставини справи, суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше від спливу шести місяців після настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що аналіз судової практики свідчить про наявність великої кількості справ щодо оголошення фізичної особи померлою внаслідок загибелі та про різне застосування судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій спеціального правила стосовно початку відліку визначених у цій нормі строків, необхідних для звернення до суду із заявою щодо оголошення особи померлою за наявності конкретних обставин.

– Так, одні суди вважають, що строки, визначені в частині другій статті 46 Цивільного кодексу України слід обраховувати з моменту настання події (яка могла призвести до смерті особи), а не з моменту закінчення дії воєнного стану на території держави, інші ж вважають, що відлік строку для оголошення фізичної особи померлою внаслідок воєнних дій, збройного конфлікту має починатися саме з дня закінчення воєнних дій на території держави, – йдеться у пояснювальній записці.

Тобто пропоновані зміни домопожуть сформувати єдиний підхід судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій про застосування спеціального правила щодо початку відліку строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями.

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