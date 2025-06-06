Безпечні простори: в Миколаєві відновлюють роботу 4 садочки з новими укриттями

У Миколаєві завершують облаштування сучасних укриттів у чотирьох закладах дошкільної освіти.

Безпека понад усе

За даними ЮНІСЕФ, понад 150 тисяч дітей дошкільного віку в Україні наразі не мають доступу до навчання.

На Миколаївщині понад третина дитсадків працюють у дистанційному форматі через відсутність належно обладнаних укриттів.

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Але завдяки благодійникам відтепер понад тисяча дітей зможе навчатися, розвиватися й спілкуватися в безпечних умовах навіть під час повітряних тривог.

Адже укриття дошкільних навчальних закладах Миколаєва перетворили на повноцінні навчально-ігрові простори з комфортними зонами для занять і відпочинку, зокрема спеціальними ліжечками для сну.

Два з чотирьох об’єктів уже готові до використання, ще два — на фінальному етапі.

На урочистому відкритті одного з таких просторів — на базі ЗДО №95 — побували представники savED, LEGO Foundation, Посольства Королівства Данії в Україні, а також міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

— Ми високо цінуємо допомогу партнерів. Це не лише про захист, а й про безперервність освіти, спокій батьків і впевненість педагогів. Що більше садочків буде адаптовано до безпекових викликів, тим більше дітей зможуть повернутися до очного навчання, — зазначив Лісовий.

До речі, два з укриттів функціонуватимуть як спільні простори — і для вихованців дитсадків, і для учнів шкіл.

— Три роки наш садочок працював тільки онлайн. Тепер діти мають сучасне укриття з ігровими та навчальними кімнатами — і ми знову можемо повернутися до повноцінної освіти, — розповідає Леся Волощук, директорка ЗДО №95.

Для багатьох громад саме наявність укриття стала умовою повернення до офлайн-формату навчання.

Фото: фонд SavED

Джерело : Міносвіти

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