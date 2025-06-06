Росіяни постійно застосовують нову тактику обстрілів України – Клименко

Для обстрілів України росіяни постійно застосовують нові тактики – завдають комбінованих ударів, змінюють висоту та швидкість польоту дронів.

Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Тактика обстрілів України

– Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це і висота дронів, це і швидкість дронів, і комбінація дронів та ракет. І на сьогоднішні, я думаю, фахівцям, насамперед військовим, треба буде ще проаналізувати тактику бойового застосування ракетного озброєння та дронів, – сказав Ігор Клименко.

За його словами, українські військові та правоохоронці уважно аналізують дії росіян, щоб розуміти, як\ реагувати на зміну тактики ворогом наступного разу.

Зараз дивляться

– Для того щоб і зберегти життя наших людей, наших фахівців, наших громадян, ну, і, звичайно, скоригувати наші алгоритми реагування на ті чи інші обстріли, – каже Ігор Клименко.

Нагадаємо, що сьогодні вночі та зранку російські військові завдали по Україні масованого комбінованого удару. Ворог запустив 407 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, а також 45 ракет. Наша протиповітряна оборона знищила 406 засобів повітряного нападу противника.

Внаслідок комбінованої атаки на Київ загинуло троє рятувальників ДСНС, ще дев’ятеро дістали поранення. Загалом від ворожого удару постраждали 27 людей.

Росія також завдала удару по Тернополю безпілотниками та крилатими ракетами. Частину ворожих цілей нашій ППО вдалося збити, проте зафіксовано 12 влучань Шахедів і три – ракет. Є руйнування обʼєктів промислової інфраструктури. Постраждали 11 людей, з яких 6 – працівники ДСНС, які перебували на ліквідації наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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