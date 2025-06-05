Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Марина Терюханова, редакторка стрічки
2 хв.

Схема метро Києва 2025: станції, пересадки та години роботи

Київське метро
Фото: УНІАН

12 вересня 2024 року завершено реконструкцію ділянки синьої гілки Київського метрополітену. Будівельні роботи, спрямовані на усунення аварійної ситуації на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либідська, успішно завершено.

З яких ліній складається Київське метро

Київське метро складається з трьох основних ліній: Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської і Сирецько-Печерської. Повністю ознайомитися з їхніми станціями ви можете на схемі нижче.

Схема метро Києва 2019

Зараз дивляться

Де можна пересісти на іншу гілку метро в Києві

У кожної лінії метро є станція для пересадки на іншу лінію. Пересадки можливі між станціями:

  • Театральна – Золоті Ворота;
  • Палац Спорту – Площа Льва Толстого;
  • Майдан Незалежності – Хрещатик.

Час роботи метро у Києві варіюється від станції до станції, але, загалом, вони відкриваються о 6:00 і закриваються о 23:00. Рух поїздів синьою гілкою метро починається о 5:30 ранку.

Читайте також
До котрої працює метро в Києві 2025: графік роботи київського метрополітену
Метро Києва

Пов'язані теми:

КиївКиївський метрополітенМетро
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь