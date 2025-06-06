Трьом ексміністрам оборони України повідомлено про підозру в держзраді

Трьом колишнім міністрам оборони України повідомлено про підозру в державній зраді.

Підозра трьом ексміністрам оборони України у держзраді

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, з березня 2010 року до лютого 2014 року в період перебування підозрюваних на посаді міністра оборони України ухвалювалися рішення про відчуження, реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність яких була нижчою за потреби ЗСУ.

Відомо, що в цей період на посадах перебували Михайло Єжель, Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв.

Зараз дивляться

За інформацією слідства, за розпорядженнями ексміністрів оборони безпідставно реалізовано:

сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

тисячі ракет.

В Офісі генпрокурора наголосили, що цього озброєння не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії Російської Федерації у лютому 2014 року та дотепер.

Як стверджується, незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності ЗСУ, обороноздатності держави та тяжких наслідків, завдавши шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та державній безпеці України.

Повідомлено про підозру трьом колишнім міністрам оборони України у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

За цією статтею передбачено тюремне ув’язнення на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.