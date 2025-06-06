У НАТО думають, як запросити Зеленського на саміт, не розлютивши Трампа

Організатори саміту НАТО, який відбудеться в червні в Гаазі, планують зробити захід коротким, обмежити обговорення України та ретельно спланувати зустрічі так, щоб Володимир Зеленський міг перебувати в місті, не провокуючи Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

НАТО офіційно не підтвердило запрошення Зеленського

Попри очікування, що президент України таки візьме участь у саміті в тій чи іншій формі, НАТО офіційно ще не підтвердило його запрошення.

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За словами дипломатів, Зеленський, ймовірно, відвідає неформальну вечерю перед самітом, але не буде присутнім на головному засіданні.

Наразі не ясно навіть, чи згадуватиметься Росія в короткій підсумковій заяві саміту як загроза, або чи буде висловлена підтримка Україні.

Ці обережні кроки спрямовані на те, щоб не розлютити Вашингтон, а особливо – уникнути повторення скандалу в Білому домі в лютому, коли зустріч Трампа і Зеленського мало не зірвала міжнародну коаліцію на підтримку Києва.

Члени НАТО з Європи бояться розлютити Трампа

Європейські члени НАТО, які сприймають Росію як екзистенційну загрозу і вважають Альянс головним інструментом протидії, прагнуть продемонструвати непохитну підтримку України.

Водночас вони бояться розлютити Трампа, який на саміті сім років тому пригрозив вивести США з НАТО.

– Якщо Зеленський не буде присутній у тій чи іншій формі, це стане щонайменше піар-катастрофою, – визнав високопоставлений дипломат НАТО.

Після вторгнення Росії три роки тому Зеленський регулярно відвідував саміти НАТО як почесний гість. Там союзники обіцяли мільярди на зброю та засуджували Росію за незаконну війну. Лідери НАТО неодноразово заявляли, що Україна згодом приєднається до альянсу.

Трамп проти вступу України до НАТО

Однак зі зміною позиції Вашингтона під впливом Трампа – частковим визнанням російських “обґрунтувань” війни та критикою Зеленського – Альянс більше не має єдиного голосу щодо найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової.

Трамп виключив можливість вступу України до НАТО, фактично поступившись одному з головних вимог Москви.

Після приниження Зеленського в Овальному кабінеті в лютому Трамп на кілька днів припинив надання критично важливої військової та розвідувальної допомоги США Україні.

З того часу відносини між ними дещо покращилися: вони особисто зустрілися у Базиліці Святого Петра на похороні Папи Франциска. Утім, здебільшого вони спілкуються дистанційно – Зеленський двічі телефонував до Білого дому на гучному зв’язку у присутності чотирьох дружніх європейських лідерів: Кіра Стармера, прем’єра Британії, Еммануеля Макрона, президента Франції, Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини та Дональда Туска, польського прем’єра.

Збільшення оборонних витрат

Трамп, найімовірніше, отримає на саміті в Гаазі важливу дипломатичну перемогу: члени НАТО погодяться значно збільшити витрати на оборону, що давно було його вимогою.

Очікується, що цільові витрати на традиційні військові потреби буде піднято з 2% до 3,5% ВВП. Додаткове зобов’язання витрачати ще 1,5% на інфраструктуру, кібербезпеку та суміжні сфери загалом сформує 5% – саме стільки вимагає Трамп.

Втім, сам саміт і його підсумкова заява будуть незвично короткими, щоб зменшити ризик суперечок і спалахів. Розроблення нової стратегії щодо Росії відкладено на невизначений термін.

Статус запрошення Зеленського

Зеленському, ймовірно, доведеться обмежитися запрошенням на вечерю перед самітом, яку влаштує король Нідерландів Віллем-Олександр, кажуть дипломати.

На відміну від двох попередніх щорічних самітів, лідери НАТО не планують формальну зустріч Ради НАТО-Україна (NUC) – офіційного майданчика для переговорів між альянсом і Києвом. Замість цього може бути організована робоча вечеря за участі міністрів закордонних справ або оборони.

У середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що запросив Україну на саміт, але ухилився від відповіді на запитання, чи йдеться про особисту присутність Зеленського.

Після зустрічі з Рютте в понеділок Зеленський написав у соцмережі X, що “важливо, аби Україна була гідно представлена на саміті. Це буде правильний сигнал для Росії”.

Представники США та України не відповіли на запити щодо характеру запрошення.

Деякі європейські країни публічно заявляють, що хотіли б бачити Зеленського як главу української делегації.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав, що хотів би бачити “делегацію на чолі з президентом Зеленським”. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: “Я, зі свого боку, щиро вітаю запрошення”, не вдаючись у деталі.

Водночас дипломати намагаються применшити значення формального статусу участі Зеленського.

– Багато союзників хочуть, аби Зеленський був присутній на саміті, але є гнучкість щодо формату, який дозволить це зробити, – зазначив ще один високопоставлений дипломат НАТО.

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