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Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 6 червня: знищено 1160 окупантів та сотню одиниць автотехніки

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 6 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 199-ту добу повномасштабної війни перевищили 993 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 6 червня 2025 року

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 993910 (+1160) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10889 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22685 (+5) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28794 (+44) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1406 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1180 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39193 (+174),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50913 (+101) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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