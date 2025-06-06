Втрати ворога на 6 червня: знищено 1160 окупантів та сотню одиниць автотехніки

Втрати ворога на 6 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 199-ту добу повномасштабної війни перевищили 993 тис.

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Втрати РФ на 6 червня 2025 року

особового складу / personnel ‒ близько/ about 993910 (+1160) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10889 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22685 (+5) од,

артилерійських систем / artillery systems – 28794 (+44) од,

РСЗВ / MLRS – 1406 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1180 (+3) од,

літаків / aircraft – 413 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39193 (+174),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50913 (+101) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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