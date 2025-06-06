Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 6 червня: знищено 1160 окупантів та сотню одиниць автотехніки
Втрати ворога на 6 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 199-ту добу повномасштабної війни перевищили 993 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 6 червня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 993910 (+1160) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22685 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28794 (+44) од,
- РСЗВ / MLRS – 1406 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1180 (+3) од,
- літаків / aircraft – 413 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 39193 (+174),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50913 (+101) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3907 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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