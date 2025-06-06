Не залишали рідного міста з 2022 року: двох українських підлітків повернули з окупації
Ще двох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Повернення двох українських дітей з окупації
– Дівчатам 16 і 17 років. Вони не залишали рідного міста з початку окупації у 2022 році, навчалися онлайн в українській школі, – сказав Єрмак.
За його словами, родина довго шукала можливість виїхати з тимчасово окупованої території.
Як зазначив Єрмак, двох українських підлітків вдалося повернути у рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA.
Керівник Офісу президента заявив, що завдяки підтримці проєкту Helping to Leave родині вдалося евакуюватися. Наразі дівчата перебувають на підконтрольній Україні території у безпеці.
Андрій Єрмак наголосив, що команда не зупиниться, поки кожна українська дитина не повернеться додому.
Нещодавно ще двоє молодих українців повернулися з тимчасово окупованої території – це 18-річна Карина та 21-річний Кирило.