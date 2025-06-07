Після ударів по Харкову Зеленський закликав США дати конкретні сигнали щодо ППО

Президент України Володимир Зеленський назвав удари РФ бомбами по Харкову знищенням, а не ударами “у відповідь”.

Він сказав, що Україна працює для того, щоб збільшити українське ППО та закликав США дати конкретні сигнали у цьому питанні.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у суботу, 7 червня.

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Зеленський про удар по Харкову і посилення ППО

Глава держави повідомив, що в Харкові допомагають пораненим від російських бомбових ударів. Протягом доби місто зазнало авіа та дронових атак, є загиблі і багато постраждалих.

— І хто б там що не казав, це російські удари не “у відповідь”, а на знищення. Цілковитого знищення життя вони хочуть. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне, – сказав Зеленський.

Президент додав, що за понад 11 років війни Росія принесла Україні лише руїни і смерть. Зеленський наголосив, що ми маємо продовжувати чинити їй опір і подякував всім, хто нас підтримує.

Зеленський переконаний, що не можна послаблювати тиск на Росію, адже росіяни готуються продовжувати війну, ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати.

— Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки – конкретні сигнали щодо ППО. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, а не слова, – заявив він.

Глава держави подякував європейським країнам за постачання. Він висловив переконання, що ми маємо досягти результатів і в спільному виробництві систем ППО, виробництві ракет до них – це точно необхідно для всієї нашої Європи.

Зеленський переконаний, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин.

— Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього, – наголосив президент.

Він додав, що невдовзі відбудуться саміти Південно-Східної Європи, G7, саміт НАТО, інші міжнародні події. Глава держави вважає, що усе це може допомогти та має допомогти порятунку життів і наближенню миру.

У суботу, 7 червня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу загинула 30-річна жінка. Також відомо про понад 40 постраждалих.

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